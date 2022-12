''Darul iubirii'', tema din acest an a globului de cristal din Times Square, New York

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de panouri noi din cristale Waterford au fost instalate pe celebrul glob care marcheaza Anul Nou in Times Square din New York ca parte din pregatirile pentru festivitatile de sambata, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un general ucrainean a respins joi ideea incheierii unui eventual armistitiu de sarbatori daca Rusia nu-si va retrage trupele din Ucraina, in contextul in care Moscova isi intensifica ofensiva in regiunea Donetk, relateaza agentiile EFE si Reuters , citate de Agerpres . „Un armistitiu din partea noastra…

- Kremlinul a respins marți, 13 decembrie, un plan de pace in trei pași propus in urma cu o zi de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Dmitri Peskov afirmand ca Ucraina trebuie sa accepte „noi realitați”, relateaza Reuters și Hotnews . Unul dintre cei 3 pași enumerați luni seara de președintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a ajuns sa intruchipeze rezistenta tarii sale in fata invaziei militare a Rusiei, a fost desemnat miercuri „Persoana Anului 2022” de revista americana Time, care a omagiat, de asemenea, „spiritul Ucrainei”, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres…

- Reteaua americana de televiziune CNN le-a cerut prezentatorilor sai vedeta sa reduca consumul de alcool in direct in noaptea de Anul Nou, dupa ce noua conducere le-a transmis angajaților ca acest obicei "submineaza credibilitatea" jurnaliștilor, scrie agenția France Presse, citata de Agerpres.In cadrul…

- O efigie in marime naturala a președintelui rus Vladimir Putin, așezata pe un tanc micuț a aparut sambata (12 noiembrie) in Regent’s Park, in centrul Londrei, ca parte a unei expoziții de arta a artistului stradal francez James Colomina. Parinții și copiii deopotriva au reacționat cu surprindere la…

- O chitara rupta care i-a apartinut lui Kurt Cobain ar putea fi adjudecata pentru o suma importanta in cadrul licitatiei ''Icons & Idols: Rock 'N' Roll'', organizata de casa Julien's Auction's la New York, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…