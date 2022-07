Darul de nuntă, de la cash la transfer bancar. Cât de generoși sunt românii Dupa pauza determinata de pandemie, romanii se inghesuie acum sa recupereze timpul pierdut, iar anul 2022 se anunța a fi unul dintre cele mai bune sezoane pentru organizatorii de nunți. Romanii, alaturi de italieni și japonezi sunt cei mai generoși in privința darului de nunta, in timp ce la polul opus se afla nemții și americanii. Fie ca e vorba de cash, cadouri sau chiar transfer bancar, darul de nunta are importanța lui și constituie unul din obiceiurile intrate in tradiție in multe parți ale lumii. Un studiu realizat de Revolut, in mare parte pe baza datelor de la Eurostat si Statistica, arata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

