Darul de la nuntă și botez NU se impozitează. Precizări ale ANAF! Darul de la nunta și botez NU se impoziteaza. Precizari ale ANAF! Darul de la nunta și botez NU se impoziteaza. Precizari ale ANAF! Sursele de fonduri de natura darurilor de nunta/de botez nu sunt venituri impozabile, nefiind supuse obligației declararii, susține ANAF intr-un comunicat de presa. „In conformitate cu prevederile art. 61 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare, categoriile de […] Darul de la nunta și botez NU se impoziteaza. Precizari ale ANAF! Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

