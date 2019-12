Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la Școala Gimnaziala ”Pavel Dan" din Tritenii de Jos s-a desfașurat Targul de Craciun, organizat de catre membrii Clubului IMPACT "Agenții comunitații". Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astfel, executivul a decis schimbarea prefectilor din județele Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Cluj, Constanta, Covasna, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Ialomita,…

- Revelion 2020 – Craiova. Firma care a castigat licitatia pentru organizarea spectacolului de Revelion din centrul Craiovei a anuntat pe Facebook artistii care vor concerta in noaptea dintre ani. Cu toate ca primaria a cerut, prin caietul de sarcini , ca artist principal pe Andra (cu trupa sa), a trebuit…

- 25 de copii au fost selectați sa cante intr-un spectacol la București, in 10 decembrie, la Ateneul Roman, alaturi de Corul Național de Camera Madrigal - Marin Constantin. Pentru a participa la acest concert extraordinar de Craciun, copiii și cei doi profesori insoțitori au nevoie de bani pentru transport…

- Ultimele pregatiri de dinaintea deschiderii Targului de Craciun din București au loc in aceasta seara, in Piața Constituției. Maine, 28 noiembrie, in ziua in care se va deschide targul, se vor aprinde și luminițele in Capitala. Bucureștenii vor putea intra inca de maine in atmosfera sarbatorilor de…

- 3.700.000 de cetațeni s-au prezentat pana la ora 13.00 la urne Foto:prezenta.bec.ro. Alegerile prezidentiale sunt în plina desfasurare la aceasta ora. Este ziua votului pentru alegatorii din tara si a treia zi pentru românii din strainatate. 14 candidati sunt înscrisi…

- Reuniunea Teatrelor Nationale s-a incheiat duminica cu spectacolul „Livada cu visini” de A.P. Cehov, in regia lui Alexandru Cozub, realizat de Teatrul National „Mihai Eminescu” din Chisinau. Treizeci de spectacole ale teatrelor din Chisinau, Balti, Cahul, Bucuresti, Craiova, Iasi, Targu Mures, Sibiu…