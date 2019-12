Stiri pe aceeasi tema

- Draga Moș Craciun, Victor s-a nascut intr-o familie care nu avea nici macar un acoperiș deasupra capului… Familia lui Victor ne-a cerut ajutorul in primavara acestui an, atunci cand strabunica lui i-a dat afara din casa. Tatal lui Victor are scolioza, mama lui este dintr-o familie cu 6 copii, mama ei…

- Mihai este frațiorul Ioanei, fetița de la scrisoarea nr 7. Am scris acolo despre condiția lor, despre cat sunt de saraci. Insa nu v-am povestit despre Mihai, despre ghidușiile lui și despre cat viseaza la o bicicleta noua, despre cat iși dorește sa fie la fel ca ceilalți. Il intreb cum sunt ceilalți…

- Raul este un copil care nu știe cum este sa fii sarbatorit, care nu știe cum este cand iți fac parinții petrecere pentru ziua de naștere. Raul este un copil abandonat de mama, crescut de un tata bolnav care are in grija copii mai mici. Ieri am fost in vizita, am vrut sa le duc […] Articolul “Daruiește-i…

- Ioana a avut cancer, a avut TBC și este saraca. Deși se uziteaza tot mai mult cuvantul pauper, Ioana nu știe sa spuna cuvinte mari, are doar 7 ani și știe ca este dintr-o familie necajita, dintr-o familie saraca. Pentru Ioana, viața a decis ca a trai in saracie este o stare de normalitate, tatal […]…

- Pentru fiecare copil soarta este scrisa altfel, pentru fiecare copil viața decide sa-i coloreze copilaria in culori vesele sau in gri. Pentru Luca, viața a decis sa fie gri, sa fie fara copilarie și fara tata. Mama lui, insa, a decis ca printre nuanțe de gri ea il va crește și nu va renunța sa […] Articolul…

- Draga Moșule, știu ca aștepți urmatoarea scrisoare de la noi, știu ca și voi dragi cititori așteptați urmatoarea scrisoare, insa, oricat mi-aș dori sa ma cuprinda spiritul Craciunului, oricat mi-aș dori sa fie despre magie, spiriduși și zambete de copil, imi amintesc de zambetele lor parca inghețate,…

- Zilele trecute a aparut scrisoarea lui Marinica, fratele mai mic al lui Ionel, iar cațiva adulți au fost foarte contrariați cum de publicam scrisoarea unui copil de 7 ani, care este scrisa de tata. Dragii Moșului, un copil de 7 ani știe 3-4 litere, un copil sarac știe și mai puține, insa ramane la fel…

- Sunt copii care nu iși pierd sufletul, care nu iși pierd copilaria, deși viața le e potrivnica și ii maturizeaza inainte de vreme. Antonio este fratele lui Alexandru, scrisoarea cu numarul 2. El avea doar 4 ani cand mama lor a ales sa plece, insa Antonio nu pare la fel de marcat de plecarea mamei, […]…