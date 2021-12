Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Targoviște s-a confruntat cu o situație nefericita…Casa in care locuiau a luat foc ieri, 3 decembrie! Nu sunt victime dar aceasta familie a ramas fara tot ce Post-ul Casa unei familii din Targoviște a ars in prag de sarbatori… Apel de solidaritate! Ajuta, daca poți! apare prima data in…

- Un polițist din județul Mureș a devenit un erou pentru localnici. Le cumpara batranilor paine din banii sai, iar mai nou, cu ajutorul prietenilor, a initiat un proiect pentru a le aduce inainte de sarbatori cate o bucurie celor sarmani. Strange haine, incalțaminte, alimente si jucarii pe care le va…

- Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, a declarat, luni, pentru News.ro, ca in spital exista in prezent cateva zeci de paturi libere pentru pacientii COVID cu forme medii spre severe, in timp ce la ATI sunt zece paturi libere. „De aproximativ o saptamana se observa o…

- „Ingerul“ familiilor cu copii bolnavi de cancer, Veronica Gogot, scoate la vanzare, duminica, 21 noiembrie 2021, in Bucuresti, conserve din legume bio facute in ferma proprie. Banii vor merge la o familie cu sase copii, unul dintre ei diagnosticat cu cancer.

- Animalele vor fi preluate atunci cand exista ordine de plasare emise de polițiști și vor beneficia atat de cazare și hrana, cat și de asistența veterinara. Masura plasarii in adapost poate fi luata de Poliție pentru salvarea animalelor care au fost ranite, schingiuite sau lasate fara supraveghere in…

- Gaz Metan a caștigat meciul cu Chindia Targoviște, scor 1-0. La finalul partidei, Ioan Filip (32 de ani), mijlocașul medieșenilor, a lasat de ințeles ca la formația antrenata de Ilie Poenaru sunt restanțe salariale de peste 3 luni. Programul complet al etapei #15 „Sa speram ca se vor rezolva problemele.…

- Banii europeni și-au demonstrat beneficiile nu doar in dezvoltarea orașelor și satelor din Romania, dar au dezvoltat și mediul privat. Multe companii au reușit cu fonduri nerambursabile sa atinga performanțe recunuoscute pe plan internațional. Un exemplu vine de la Focșani, unde Micromet este una dintre…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, acordarea unor resurse suplimentare in valoare de doua miliarde de euro pentru Italia, Spania, Luxemburg si Romania, in cadrul pachetului „Asistenta in materie de redresare pentru coeziune si teritoriile Europei" (REACT-EU).