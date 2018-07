Stiri pe aceeasi tema

- Sud-africanul Kevin Anderson, invinsul lui Novak Djokovic in finala turneului de tenis de la Wimbledon, a afirmat ca nu a fost in cea mai buna forma si a fost destul de nervos pe parcursul partidei de duminica. "Nu am fost in cea mai buna forma. Nu m-am simtit bine fizic. Dupa atatea ore de tenis, nu…

- Sarbul Novak Djokovic, invingator in finala turneului de tenis de Mare Slem de la Wimbledon, in fata sud-africanului Kevin Anderson, 6-2, 6-2, 7-6 (7/3), a afirmat dupa ce a intrat in posesia celui de-al patrulea trofeu pe iarba londoneza sub privirile fiului sau Stefan, ca "a fost una din cele mai…

- Fost numar 1 mondial, in prezent pe locul 21 dar care va urca luni pe locul 10 in urma acestui rezultat, Djokovic, 31 de ani, a obtinut cel de-al patrulea trofeu in turneul londonez, primul de Mare Slem dupa mai bine de doi ani, dominandu-si adversarul, situat pe locul 8 ATP, care venea insa dupa…

- Kevin Anderson (32 de ani, 8 ATP) s-a calificat in finala de la Wimbledon dupa cea mai lunga semifinala din istorie, caștigata impotriva lui John Isner, scor 7-6, 6-7, 6-7, 6-4, 26-24, in 6 ore și 36 de minute. Kevin Anderson și Novak Djokovic se infrunta in finala de la Wimbledon, duminica, de la ora…

- Semifinala masculina de la Wimbledon dintre sud-africanul Kevin Anderson, 8 ATP, și americanul John Isner, 10 ATP, a durat peste șase ore și s-a incheiat cu victoria americanului, la scorul de 26-24 in decisiv.

- Tenismanul sud-african Kevin Anderson s-a calificat, vineri, in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa un meci-maraton cu americanul John Isner, pe care l-a castigat dupa sase ore si 36 de minute, cu 7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-7 (9/11), 6-4, 26-24. Cei doi au disputat al doilea…

- Jucatorul croat de tenis Marin Cilic, cap de serie numarul 3 si finalist anul trecut, s-a calificat luni in turul doi al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut fara probleme, in trei seturi, 6-1, 6-4, 6-4, de japonezul Yoshihito Nishioka. Cilic, 29 de ani, numarul 5 mondial,…

- Simona Halep va prezenta trofeul de la Roland Garros, la Arena Naționala. Astfel, toți cei care vor sa o vada pe marea campioana sunt așteptați la Arena Naționala! Accesul va fi permis prin strazile Maior Coravu, Pierre de Coubertin și Basarabiei, iar intrarea este libera. Primaria Capitalei, prin Compania…