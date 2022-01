Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat pentru a cincea oara consecutiv in faza optimilor de finala de la Australian Open. La finalul meciului din turului trei, cu Danka Kovinic, Halep a vorbit despre fostul sau antrenor, despre Darren Cahill.

- Simona Halep s-a calificat pentru a cincea oara consecutiv in faza optimilor la Australian Open. La finalul partidei caștigate impotriva muntenegrencei Danka Kovinic, sportiva romana a vorbit despre fostul sau antrenor. ...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat, joi, dupa ce a invins-o pe Beatriz Haddad Maia, ca a fost aproape de cel mai bun tenis al ei in acest meci. Intrebata ce a mancat de cand a ajuns in Australia de a castigat șapte meciuri la rand Halep a raspuns: “Mananc acelasi lucru de cand am venit…

- Simona Halep și Darren Cahill se ciocnesc unul de altul. Numarul 15 WTA și fostul sau antrenor s-au desparțit profesional, dar pastreaza o stransa relație de prietenie. Cei doi s-au tot „ciocnit” unul de altul din momentul in care romanca a ajuns in Australia, țara natala a tehnicianului de 56 de ani.…

- Simona Halep (30 de ani) a vorbit cu mult patos la festivitatea de premiere a turneului WTA Melbourne 1, avand și un mesaj pentru fostul ei antrenor, Darren Cahill (56 de ani). Sportiva noastra le-a mulțumit la festivitatea de premiere atat colaboratorilor alaturi de care a inceput noul sezon (antrenorul…

- ​​Simona Halep a câștigat WTA Melbourne Summer Set 1, turneu de categorie "250". La festivitatea de premiere, sportiva noastra a mulțumit echipei sale pentru sprijin, dar i-a adresat câteva cuvinte și lui Darren Cahill, fostul sau antrenor (a fost în tribuna la finala cu…

- Ziua de 1 ianuarie a început în forța pentru Simona Halep, sportiva aflându-se la antrenament de la primele ore. La Melbourne, jucatoarea de tenis se pregatește pentru Australian Open, primul Grand Slam al anului. Simona nu a ratat ocazia de a face o gluma pe seama faptului…

- Darren Cahill (56 de ani) a fost surprins la antrenamentul polonezei Iga Swiatek (20 de ani, 9 WTA). Darren Cahill și Simona Halep au pus capat unei colaborari fructuoase. Anunțul a venit in urma cu 3 luni. Din acel moment, australianul s-a dedicat carierei din media, fiind comentator și analist pentru…