Stiri pe aceeasi tema

- Australianul Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, sustine ideea fuziunii forurilor care conduc circuitul masculin (ATP) si pe cel feminin (WTA), el considerând ca tenisul ar fi astfel mai simplu penru sportivi si pentru fani, relateaza Reuters.Roger Federer a sugerat fuziunea, miercuri,…

- Elvețianul Roger Federer (38 de ani, 4 ATP) a venit cu o propunere revoluționara in tenis: fuziunea dintre ATP și WTA. Ideea multiplului campion a starnit o reacție taioasa din partea australianului Nick Kyrgios (24 de ani, 40 ATP). Ideea lui Federer a primit susținere din partea Rafael Nadal și a Simonei…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (nr. 2 WTA) a salutat ideea elvetianului Roger Federer privind o eventuala fuziune intre circuitele ATP si WTA. „Federer nu este singurul care se gandeste la acest lucru, propunerea sa fiind sustinuta si de alti sportivi”, a precizat Simona Halep. Roger…

- Spaniolul Rafael Nadal sustine ideea elvetianului Roger Federer de unificare a celor doua circuite profesioniste de tenis, ATP (masculin) si WTA (feminin), asa cum a sugerat miercuri campionul din Tara Cantoanelor, pentru rezolvarea problemelor in aceasta perioada de criza, generata de pandemia de…

- Cațiva bistrițeni optimiști și inventivi au descoperit o varianta inedita de a susține o poveste fantastica. Vor reuși, astfel, sa ofere in continuare experiențe memorabile: Tinerii care au pus pe picioare proiectul de familie Tihuța Retreat au descoperit o varianta inedita de a-și susține activitatea.…

- Serviciul de streaming Amazon a fost dat in judecata pentru plagiat, in cazul serialului de succes „The Marvelous Mrs. Maisel”. Reclamanta este o scriitoare care sustine ca ideea serialului este copiata dintr-un roman pe care l-a publicat in 2014.Serviciul de streaming Amazon a fost dat in…

- Australianul Darren Cahill (54 de ani), antrenorul Simonei Halep (28 de ani, 2 WTA), a comentat decizia reprogramarii Roland Garros, cauzata de pandemia de coronavirus cu care se lupta Europa in aceste saptamani. ...

- Ludovic Orban a declarat, miercuri seara ca nu renunta la ideea alegerilor locale in doua tururi, chiar daca proiectul pe care si-a asumat raspunderea a picat ca urmare a faptului ca motiunea de cenzura a trecut. "Acesta a fost obiectivul nostru, de a avea alegeri pentru primari in doua tururi.…