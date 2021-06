Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre logodna Simonei Halep cu omul de afaceri Toni Iuruc, antrenorul australian, Darren Cahill, a avut o reacție in stilul sau glumeț. „Trebuie sa verific daca sunt invitat la nunta”, a spus Cahill, citat de Hotnews și Digisport . „Sunt invitat la nunta? Trebuie sa verific daca sunt invitat.…

- Revenita la antrenamente dupa accidentarea de la Roma, Simona Halep a vorbit, vineri, despre starea ei de sanatate, turneul de la Bad Homburg (primul la care va participa), dar și despre principala miza a sezonului: Jocurile Olimpice de la Tokyo.Ce a spus Simona Halep:Despre starea de sanatate:…

- Simona Halep a decis sa renunțe la serviciile lui Artemon Apostu Efremov, dar sportiva in varsta de 29 de ani nu a ramas fara antrenor. Sportiva care ocupa locul 3 in clasamentul WTA a anunțat ca va relua colaborarea cu antrenorul Daniel Dobre, cel care a fost alaturi de ea in momentul in care a caștigat…