- Dupa victoria de la turneul de tenis de la Praga, Simona Halep a anunțat ca renunța sa mai participe la US Open. Simona spune ca alege sanatatea in detrimentul deplasarii in SUA, intr-un moment in care Statele Unite sunt devastate de pandemia de coronavirus, scrie treizecizero.ro„Dupa ce am luat in…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a invins-o in turul inaugural de la Praga pe slovena Polona Hercog (29 de ani, 45 WTA), scor 6-1, 1-6, 7-6(3). Va juca mai departe cu cehoaica Barbora Krejcikova (24 de ani, 118 WTA). Jurnalistul a trasat cateva concluzii dupa ce a vazut primul meci al Simonei Halep dupa…

- Fostul lider mondial, Simona Halep, pare sa fi ramas pe lista participanților la turneul de Mare Slem de la New York (US Open), chiar daca in iunie spunea ca nu va face deplasarea in SUA. Conform unei jurnaliste americane, Simona Halep ar putea participa la US Open, turneu care se va desfașura intre…

- Simona Halep revine pe teren. Ce reguli trebuie sa respecte la US Open! O multime de evenimente si competitii sportive importante s-au anulat anul acesta in contextul pandemiei de COVID-19. Iata ca nu este si cazul US Open, ultimul turneu de Grand Slam din 2020. Organizatorii au anuntat ca se va tine…

- Simona Halep, numarul 2 mondial, a declarat intr-un interviu ca nu si-a imaginat ca va castiga vreodata in cariera turneul de Grand Slam de la Wimbledon, avand in vedere ca pana in 2007 nu jucase nici macar 1 minut pe iarba. „Nu m-am gandit o secunda ca o sa castig vreodata la Wimbledon. Pe cuvantul…

- Simona Halep, 28 de ani, locul 2 mondial, are 20 de titluri WTA, dintre care doua de Grand Slam, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. Simonei Halep i s-a propus sa-si schimbe rezidenta din Romania. Raspunsul campioanei, dezvaluit de Darren Cahill Simona Halep a intrat in Top 10 WTA…