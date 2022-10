Stiri pe aceeasi tema

- Darren Cahill și-a aratat susținerea fața de Simona Halep printr-un mesaj pe Instagram, iar Patrick Mouratoglou, actualul antrenor al fostei lidere mondiale, i-a raspuns australianului dupa cateva ore.

- Fostul antrenor al Simonei Halep, australianul Darren Cahill, alaturi de care sportiva a lucrat șase ani, timp in care a avut și cele mai multe performanțe, a reacționat in scandalul de dopaj care o privește și a postat un mesaj pe Instagram. El se declara convins ca Simona Halep este victima unei erori.

- Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a transmis duminica un mesaj de sustinere pentru fostul lider WTA, prin intermediul unei retele sociale. Cahill este sigur ca Simona nu a luat cu buna stiinta o substanta interzisa. ”Chiar daca nu mai lucrez cu Simona, as vrea sa vorbesc despre persoana…

- Fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, a transmis duminica, 23 octombrie, intr-un mesaj-manifest pe Instagram, ca are incredere in omul și sportivul alaturi de care a lucrat 6 ani. „Chiar daca nu mai lucrez cu Simona, aș vrea sa vorbesc despre persoana pe care o cunosc și despre sportivul…

- Simona Halep a fost testata pozitiv și suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate in Tenis.Jucatoarea a anunțat pe Instagram ca a fost testata pozitiv la un control antidoping la substanta roxadustat. Conform Agenției, este vorba despre un test pozitiv de la US Open, turneu la care…

- Cea mai buna jucatoare romana de tenis, Simona Halep, a anuntat, vineri, pe Instagram, ca a fost testata pozitiv la un control antidoping, la substanta roxadustat, informeaza AGERPRES . The post Simona Halep a anuntat ca a fost testata pozitiv la un control antidoping appeared first on ZiarMM .

- Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului dupa un test pozitiv la o substanța interzisa. Jucatoarea a anunțat pe Instagram ca a fost testata pozitiv la un control antidoping la substanta roxadustat.

- Simona Halep anunța ca a fost testata pozitiv pentru Roxadustat, o substanța interzisa in sportul profesionist. Sportiva neaga ca s-a dopat vreodata in cariera și anunța ca „va lupta pentru adevar”. știre in curs de actualizare