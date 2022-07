Deputata Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Alla Darovannaia susține ca nu este de acord cu lichidare mai multor universitați. Aceasta l-a intrebat pe ministrul Educației și Cercetarii, Anatolie Topala, daca va demisiona dupa reforma in invațamintul superior. La rindul sau, Topala, a raspuns ca „crede” in aceasta reforma și nu iși va da demisia. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiu