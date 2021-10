Dărnicia la restaurant, pe regiuni: Harta bacșișului în România Bacșișul reprezinta unul dintre cele mai controversate subiecte, mai ales in ultima vreme, in Romania. Ultimul studiu facut de Bookingham și SRD Media arata cați dintre romani sunt generoși atunci cand merg la restaurant. Cifrele, potrivit sudiului menționat, arata ca 55% dintre romani sunt generoși si lasa un bacșiș de 10% din valoarea consumației. Dintre cei care lasa 5% bacșiș, cei mai mulți sunt tineri cu venituri sub 1.500 de lei pe luna. La polul opus, un bacșiș de peste 15% il lasa doar cei care au salariul de peste 2.500 de lei pe luna. Bacșișul lasat la restaurant ține nu doar de calitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Datele obținute de Bookingham și SRD Media arata ca cei mai generoși sunt dobrogenii, în timp ce ardelenii și banațenii sunt cei mai cumpatați. Conform sursei menționate mai sus, harta bacșișului se prezinta astfel în România: Dobrogea – 70% locuitori…

