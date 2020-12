Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 decembrie a.c, politistii Biroului Rutier Bacau au depistat, in trafic, un localnic de 41 de ani, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influenta alcoolului. Barbatul in cauza a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,86 mg/l alcool pur in aerul expirat…

- *Scrisoare pastorala la sarbatoarea Nașterii Domnului și a Anului Nou 2021* Iubitului nostru cler, cinului monahal și tuturor dreptmaritorilor creștini din aceasta de Dumnezeu pazita și binecuvantata eparhie, har, mila și pace de la Induratorul Dumnezeu, iar de la noi parinteasca dragoste! Nașterea…

- Pentru a petrece in siguranța minivacanța de Craciun, polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau vin in sprijinul cetațenilor cu o serie de sfaturi: Adoptați un comportament responsabil și respectați normele de conviețuire sociala! Nu intrati in discutie cu necunoscutii care va pot aborda…

- Fundația Terre des hommes a incheiat oficial un proiect care a avut scopul de a imbunatați infrastructura de educație din zona rurala a județului Bacau și de a crea școli mai sigure și primitoare pentru 11.000 de elevi. Proiectul s-a incheiat printr-o conferința online, la care au luat parte profesori…

- “Proiectul cardinal al organizației politice pe care o conduc, autostrada Bacau – Onesti – Brasov, mai face un pas in direcția finalizarii proiectarii: Search Corporation a elaborat analiza multicriteriala privind variantele alternative de traseu pentru A13, cel mai avansat proiect de autostrada din…

- Jandarmii bacauani au grija de o familie cu posibilitați financiare reduse de aproape cinci ani, o viziteaza in mod constant și o ajuta cu ce are nevoie. Darius, Eduard si Anne Marie sunt cei trei frațiori pe care jandarmii ii ajuta mereu, ei locuind impreuna cu cea care le-a dat viața intr-o singura…

- Anul acesta, Black Friday vine cu oferte de neratat in Arena Mall. De la mic la mare, toate brandurile din centrul comercial ofera mega-reduceri la articole de sezon și nu numai. Este momentul sa te bucuri de Black Friday Deals pana pe 30 noiembrie 2020. Brandurile naționale și internaționale te intampina…

- Derulat pe o perioada de trei luni (11.08.2020 -13.11.2020), proiectul „Servicii de recuperare a inovației pentru copii și tineri” a ajuns la final. Acesta a fost implementat de catre Centrul Daniel Bacau, in parteneriat cu Consiliul Județean Bacau, și a urmarit imbunatațirea calitații vieții a 20 de…