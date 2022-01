DarkNPS, inteligența artificială care prezice formulele a milioane de droguri Specialiștii apeleaza la inteligența artificiala pentru a anticipa noile droguri de sinteza ce ajung pe piața și a fi astfel cu un pas inaintea narcotraficanților. Fabricanții de droguri de sinteza sunt intotdeauna cu un pas inaintea instituțiilor și specialiștilor al caror rol este in special de a determina riscurile acestor substanțe la nivel psihologic și […] The post DarkNPS, inteligența artificiala care prezice formulele a milioane de droguri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

