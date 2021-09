Dark Tranquillity si Ensiferum canta la Bucuresti si Cluj-Napoca in 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul grup australian Dead Can Dance va canta in Romania pe 16 mai 2022 la Arenele Romane din Bucuresti, in aer liber. Primele 100 de bilete din fiecare categorie au pret special earlybird. Acestea se pun in vanare pe 17 septembrie la ora 11:00 pe iabilet.ro. Dead Can Dance au anuntat ca se reintorc…

- Celebra solista TARJA Turunen va canta pe 18 octombrie 2022 la Arenele Romane din Bucuresti si pe 19 octombrie la /FORM SPACE din Cluj-Napoca. Primele 200 de bilete au pret earlybird. Tarja Turunen este una dintre vocile scenei metal care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Se numara printre cele…

- Artista finlandeza Tarja Turunen, care a devenit cunoscuta ca solista a trupei Nightwish, va concerta anul viitor pe 18 octombrie la Arenele Romane din Bucuresti si pe 19 octombrie la Form Space din Cluj-Napoca, potrivit news.ro. Turunen, in varsta de 44 de ani, este una dintre cele mai cunoscute…

- Paula Iorga a facut declarații emoționante, la doi ani de la moartea soțului ei, Leo Iorga. Artitul s-a stins din viața pe 2 noiembrie 2019, la varsta de 54 de ani, dupa ce ani de zile s-a luptat cu cancerul. „Sunt foarte impacata! Sunt mandra de mine ca am putut sa-i prelungesc viata cu aproape noua…

- ”Canta cu mine” este indemnul transmis de VAMA in cel mai nou single al trupei, lansat joi. Piesa va putea fi ascultata in varianta live in premiera pe 29 iulie la concertul VAMA de la Arenele Romane din București.

- Supergrupul american Foreigner revine in Romania, duminica, pe 29 mai 2022 la Arenele Romane din Bucuresti, in aer liber! Primele 200 de bilete au pret earlybird si se pun in vanzare pe 2 iulie la ora 10:30. Foreigner se numara printre cele mai populare si longevive formatii de rock din lume, chiar…

- Gina Pistol și Smiley au botezat-o pe fiica lor, micuța Josephine Ana Maria. Evenimentul a fost unul discret, dar demn de doua vedete cum sunt cei doi. Mamica a facut și primele declarații despre botezul organizat intr-un loc retras din București, la care au luat parte doar cele mai apropiate persoane.

- Bucovina si Dordeduh concerteaza la Arenele Romane pe 17 iulie. Conform normelor in vigoare date de Guvernul Romaniei, evenimentul este disponibil doar pentru fanii vaccinati/ Va rugam veniti cu certificatul de vaccinare printat. Primele 200 de bilete costa 59 lei si se gasesc pe www.iabilet.ro. Invitatii…