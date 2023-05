Darius Vâlcov s-a predat la o secție de poliție din Napoli Dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat la sase ani de inchisoare pentru fapte de coruptie, Darius Valcov s-a predat la o sectie de Politie din Napoli. Fostul ministru de Finante Darius Valcov, dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat la sase ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani, s-a predat la o sectie de Politie din Napoli, scrie presa din Italia. Potrivit Corriere del Mezzogiorno, el a facut obiectul unui mandat international de arestare emis de autoritatile judiciare din tara sa de origine, Romania, la 3 mai. Barbatul, in varsta de 46… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

