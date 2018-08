Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a lansat un atac extrem de dur la adresa Realitatea TV, pe care ii acuza ca fura 9000 de dolari in fiecare zi. Cozmin Gușa ii da replica și susține ca in ciuda faptului ca Valcov știe adevarul prefera sa manipuleze și sa fie sluga umila a lui…

- Jandarmii au intrat in forta in Piata Victoriei, gonind oamenii, desi mii de persoane protestau in continuare. Doi jandarmi, intre care o femeie, au fost prinsi la un moment dat de un grup de persoane violente, care au inceput sa ii loveasca. Cei doi jandarmi au fost scosi de un grup de manifestanti…

- Amintim ca doi jandarmi au fost incercuiți de protestatari, printre jandarmi afandu-se și o femei. Jandarmii au fost loviți cu bestialitate de protestatari. Cu greu s-a intervenit pentru salvarea acestora. Unii protestatari i-au protejat de pumnii și picioarele celorlalți. Jandarmii erau la pamant…

- "Incepe de la 11.30 noaptea si pana la 4 dimineata nu ne lasa. Da cu pietre toata noaptea. Am chemat si politia. Si in prezenta Politiei au dat cu pietre. La ora 11.30 se aud zbierete si pietrele cand vin in casa. Am stat pana la 3 jumate. De o saptamana se intampla. Pana acum nu a mai fost asa ceva.…

- Consilierul premierului, Darius Valcov, a declarat vineri ca exista un "ordin pe unitate" pentru ca liderul PSD Liviu Dragnea sa fie inchis pana in septembrie și sunt indicații in acest sens și legat de persoana sa, susținand ca sunt așteptate reacții negative deoarece incepe lupta cu "mafioții"."Deci,…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, spune ca se simte hartuit de reporterii care il asteapta dimineața in fata Parchetului General.Acesta a refuzat sa comenteze, marți dimineata, informatia ca Laura Codruta Kovesi ar putea fi numita consiliera sa in curand. INCIDENTE in…

- O familie din Republica Moldova a avut parte de o cumpana mare sambata dimineața. Mașina in care se afla s-a izbit frontal de un copac in Lețcani dupa ce tatal a adormit la volan. Toți cei patru membri ai familiei au ajuns la spital, scrie ziaruldeiasi.ro.