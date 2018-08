Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul economic al premierului, Darius Valcov, susține ca liderii puterii sunt supuși la presiuni, susținand ca Liviu Dragnea a fost amenințat cu moartea. "Presiunile sunt enorme. De la amenințari cu moartea pana la șantaj la familie. Eu nu am fost amenințat, dar președintele…

- Consilierul economic al premierului, Darius Valcov, susține ca liderii puterii sunt supuși la presiuni, susținand ca Liviu Dragnea a fost amenințat cu moartea."Presiunile sunt enorme. De la amenințari cu moartea pana la șantaj la familie. Eu nu am fost amenințat, dar președintele Dragnea a…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a lansat un atac extrem de dur la adresa Realitatea TV, pe care ii acuza ca fura 9000 de dolari in fiecare zi. Cozmin Gușa ii da replica și susține ca in ciuda faptului ca Valcov știe adevarul prefera sa manipuleze și sa fie sluga umila a lui…

- Consilierul premierului, Darius Valcov, a declarat vineri ca exista un "ordin pe unitate" pentru ca liderul PSD Liviu Dragnea sa fie inchis pana in septembrie si sunt indicatii in acest sens si legat de persoana sa, sustinand ca sunt asteptate reactii negative deoarece incepe lupta cu "mafiotii".

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, vineri seara, ca Executivul vrea sa modifice Legea insolventei, in urma careia a apreciat ca „toti escroci vor disparea”, si a lansat un atac la Realitatea TV, despre care a spus ca are datorii de 121,4 milioane de lei.

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a precizat in cadrul unei emisiuni ca o eventuala Ordonanța de Urgența pentru amnistie și grațiere in anul Centenarului ar fi “un moment potrivit pentru toata lumea”. Darius Valcov a fost condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare. Darius…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta". "Amnistia fiscala este prevazuta…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a ministrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea.