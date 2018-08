Darius Vâlcov: Jaful la care a fost supusă România este inimaginabil Darius Valcov, consilier pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, a afimat vineri ca, in virtutea functiei pe care o ocupa, a avut acces la informatii care arata ca "jaful la care a fost supusa Romania este inimaginabil". "De sase luni de zile sunt consilierul doamnei prim-ministru pe probleme economice si din aceasta pozitie am acces la foarte multe informatii, iar ceea ce am descoperit in aceste sase luni de zile, o parte o banuiam, dar a depasit cu mult asteptarile si ceea ce credeam eu. Jaful la care a fost supusa Romania este inimaginabil si aceste lucruri ar trebui sa fie primele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

