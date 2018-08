Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul premierului Darius Valcov prezinta, joi, pe Facebook, o nota de informare de la Agentia Nationala pentru Resurse Mine (ANRM) in care se arata ca bugetul de stat a pierdut peste doua miliarde dolari, din cauza neactualizarii pretului de referinta la gazele naturale in perioada 2006-2018.

- Deficitul de cont curent s-a majorat cu 7,2% in primele sase luni la 3,78 miliarde euro, fata de 3,52 miliarde euro in perioada similara a anului trecut, in conditiile in care balanta bunurilor a consemnat un deficit de 5,8 miliarde euro, iar cea a serviciilor un excedent de 3,6 miliarde euro, arata…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Turcia a crescut in primul semestru din 2018 cu peste 30%, la 16 milioane, cei mai multi fiind din Rusia, Germania si Iran, a anuntat marti Ministerul Culturii si Turismului. Veniturile din turism au urcat cu 31% in primele sase luni din acest an,…

- Potrivit celor de la Reuters, AMD a raportat un venit net de 116 milioane de dolari sau 11 cenți pe acțiune in cel de-al doilea trimestru al anului, care s-a incheiat in 30 iunie, comparativ cu o pierdere de 42 milioane de dolari sau 4 cenți pe acțiune, in aceeași perioada a anului trecut.…

- Presedintele chinez Xi Jinping a promis un pachet de 20 de miliarde de dolari in imprumuturi si inca 106 milioane de dolari in ajutor financiar unei parti a tarilor Orientului Mijlociu, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Tarile vizate de ajutorul financiar sunt Palestina, careia ii vor…

- Societatile de asigurare au subscris, in primul trimestru al anului 2018, prime brute in valoare de aproximativ 2,53 miliarde de lei, in scadere usoara (1,45%) fata de trimestrul I 2017, arata un raport publicat luni de Autoritatea de Supraveghere Financiara - ASF. „Primele brute subscrise…

- România a importat, în primele doua luni din 2018, carne si preparate din carne în valoare de 124,8 milioane de euro, în crestere cu aproape 27%, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). În schimb, exporturile de carne si…