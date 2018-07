Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, vineri, la Constanta, ca a fost scoasa de pe site-ul ministrului Hotararea de Guvern privind plafonara pretului la gaze, spunand ca acest subiect va fi discutat atunci cand ”toti vom fi pregatiti”. Eugen Teodorovici a fost intrebat, vineri,…

- Darius Valcov a declarat, luni seara, ca nu exista in rechizitoriu sau in vreo declarație de martor din dosarul sau vreo referința la tablouri sau sume de bani ascunse prin cimitir, menționand ca este vorba de o minciuna. Consilierul de stat al premierului a spus și un banc legat de acest lucru."Nu…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta"."Amnistia fiscala este prevazuta…

- Valoarea tranzacțiilor din sectorul energiei și al utilitaților, de la nivel global, a atins un record trimestrial, de 97 miliarde de dolari, în primul trimestrul al anului 2018. 15 tranzacții cu valori de mai multe miliarde de dolari cumuleaza 90% din valoarea totala a tranzacțiilor, se arata…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a scapat de controlul judiciar, in urma deciziei magistratilor Tribunalului Dolj, in dosarul in care acesta este judecat pentru infracțiuni de corupție, respectiv doua infracțiuni de luare de mita și una de trafic de influența, informeaza Mediafax.Decizia…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a coborat ieri, sub pragul de 1 leu pe MWh in mai multe intervale orare, iar media in orele de varf de consum a fost mai mica decat in restul zilei, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier, scrie Agerpres. Astfel, pana la ora 7:00,…