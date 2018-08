Stiri pe aceeasi tema

- Rectificarea bugetara pregatita de Guvern trebuie sa prevada o reducere imediata a cheltuielilor, pentru ca altfel vom ajunge la cresterea taxelor, afirma senatorul PNL Florin Citu, presedintele Comisiei Economice din Senat. "Este nevoie in aceasta rectificare bugetara de reducerea cheltuielilor…

- In ultimele doua saptamani, Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a ieșit la rampa cu doua interviuri in care, in mod aparent ciudat, a vorbit mai puțin despre problemele sale penale, dar a lansat atacuri in serie la jucatorii din piața energiei, la firmele care administreaza fondurile…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, vineri seara, ca Executivul vrea sa modifice Legea insolventei, in urma careia a apreciat ca „toti escroci vor disparea”, si a lansat un atac la Realitatea TV, despre care a spus ca are datorii de 121,4 milioane de lei.

- Ce nu a putut face Consiliul Judetean cu bani europeni va reusi oare Guvernul prin parteneriat public privat? Astfel, Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a anuntat proiectele mari pe care le are ...

- Darius Valcov, consilier al premierului Dancila, a sustinut, luni seara, la Antena 3, ca nu va exista niciun pensionar care sa nu aiba pensia dubla pana la momentul la care coalitia PSD-ALDE isi va incheia aplicarea programului de guvernare.

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta". "Amnistia fiscala este prevazuta…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a anunțat, luni seara, la Antena 3, ca Guvernul va da o aministie fiscala și ca prețul gazelor va scadea in urmatorul an.”ANRE a spus ca e o lege prin care Guvernul poate bloca timp de 3 ani prețul la gaze. Eu susțin ca in urmatorul…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a ministrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea.