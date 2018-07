Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a anunțat, luni seara, la Antena 3, ca Guvernul va da o aministie fiscala și ca prețul gazelor va scadea in urmatorul an.”ANRE a spus ca e o lege prin care Guvernul poate bloca timp de 3 ani prețul la gaze. Eu susțin ca in urmatorul…

- Gazele naturale livrate din Rusia spre Europa vor fi intotdeauna mai ieftine decat gazele naturale lichefiate importante din SUA astfel ca Statele Unite nu vor putea ajunge din urma sau devansa Rusia cand vine vorba de livrarile de gaze spre piata europeana, a declarat vineri directorul general de…

- Gazele naturale vor fi mai scumpe iarna viitoare, deoarece cotatiile petroliere s-au majorat foarte mult in ultima perioada, a declarat, luni, Vasile Ciolpan, directorul departamentului de comercializare energie din cadrul Romgaz. "Aşa cum se văd cotaţiile petroliere astăzi, şi…

