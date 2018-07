Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a anunțat, luni seara, ca toate pensiile din Romania care sunt obținute in urma contributivitații, deci nu cele speciale, se vor dubla. „Toate pensiile din Romania se vor dubla, și aici ne referim la moneda euro, deci in euro. Nu ma refeream chiar…

- Darius Valcov, consilier al premierului Dancila, a sustinut, luni seara, la Antena 3, ca nu va exista niciun pensionar care sa nu aiba pensia dubla pana la momentul la care coalitia PSD-ALDE isi va incheia aplicarea programului de guvernare.

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, sustine ca de cand PSD si ALDE au preluat guvernarea economia Romaniei a crescut cu 24%. In ce priveste amnistia fiscala, Valcov spune ca aceasta era inclusa in programul de guvernare, insa nu cu acesti termeni, pentru a nu incuraja romanii sa…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a sustinut, luni seara, la Antena 3, ca nu va exista niciun pensionar care sa nu aiba pensia dubla pana la momentul la care coalitia PSD-ALDE isi va incheia aplicarea programului de guvernare.

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a sustinut, luni seara, la un post de televiziune, ca nu va exista niciun pensionar care sa nu aiba pensia dubla pana la momentul la care coalitia PSD-ALDE isi va incheia aplicarea programului de guvernare.

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a anunțat, luni seara, ca toate pensiile din Romania care sunt obținute in urma contributivitații, deci nu cele speciale, se vor dubla."Toate pensiile din Romania se vor dubla, și aici ne referim la moneda euro, deci in euro. Nu ma refeream…

- Senatorul PNL, Florin Citu, a declarat ca Eugen Teodorovici a devenit pentru Ministerul Finantelor Publice ce este Viorica Dancila pentru Guvern, sfatuindu-l pe acesta sa realizeze ca nu mai este consilierul lui Mihai Tudose, ci ministrul Finantelor.Contructiile din Romania se duc in cap!…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a scapat de controlul judiciar, in urma deciziei magistratilor Tribunalului Dolj, in dosarul in care acesta este judecat pentru infracțiuni de corupție, respectiv doua infracțiuni de luare de mita și una de trafic de influența, informeaza Mediafax.Decizia…