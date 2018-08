Stiri pe aceeasi tema

- Cozmin Gusa a dezvaluit cine este „domnul Popa”, despre care a vorbit Darius Valcov intr-un interviu in care a spus ca s-ar fi incercat recrutarea sa in KGB. Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a spus ca in spatele acestei tentative ar sta un anumit „domn Popa”, cel care l-a recrutat…

- Liviu Dragnea a fost amenințat cu moartea. Este declarația șocanta facuta de Darius Vilcov, fost ministru de Finanțe și actual consilier pe teme economice al premierului, intr-un interviu pentru DCNews.

- Consilierul pe teme economice al premierului Viorica Dancila, Darius Vâlcov, a declarat ca presedintele PSD Liviu Dragnea a fost amenintat cu moartea. ”Când vine o echipa, când vine un presedinte si spune stop acestor întelegeri, trebuie…

- Consilierul pe teme economice al premierului, Darius Valcov, a declarat, luni, ca presedintele PSD Liviu Dragnea a fost amenintat cu moartea, precizand ca presiunile asupra lui si a premierului Viorica Dancila sunt enorme.

- In ultimele doua saptamani, Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a ieșit la rampa cu doua interviuri in care, in mod aparent ciudat, a vorbit mai puțin despre problemele sale penale, dar a lansat atacuri in serie la jucatorii din piața energiei, la firmele care administreaza fondurile…

- Consilierul premierului, Darius Valcov, a declarat vineri ca exista un "ordin pe unitate" pentru ca liderul PSD Liviu Dragnea sa fie inchis pana in septembrie si sunt indicatii in acest sens si legat de persoana sa, sustinand ca sunt asteptate reactii negative deoarece incepe lupta cu "mafiotii".

- Darius Valcov, consilier al premierului Dancila, a sustinut, luni seara, la Antena 3, ca nu va exista niciun pensionar care sa nu aiba pensia dubla pana la momentul la care coalitia PSD-ALDE isi va incheia aplicarea programului de guvernare.

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a ministrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea.