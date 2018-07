Stiri pe aceeasi tema

- Acuzații grave la adresa companiei RCS&RDS. Darius Valcov, consilier de stat al premierului, a declarat vineri ca sase din sapte fonduri de pensii private au cumparat actiuni la RCS&RDS, in conditiile in care compania a inregistrat, intr-un an scaderi pe bursa de 25%, iar trendul se mentine si in anul…

- Darius Valcov, consilier de stat al premierului, a declarat vineri ca sase din sapte fonduri de pensii private au cumparat actiuni la RCS-RDS, in conditiile in care compania a inregistrat, intr-un an scaderi pe bursa de 25%, iar trendul se mentine si in anul urmator. Cand vinzi iluzii e frauda, a spus…

- Darius Valcov, consilier de stat al premierului, a declarat vineri ca șase din șapte fonduri de pensii private au cumparat acțiuni la RCS-RDS, in condițiile in care compania a inregistrat, intr-un an scaderi pe bursa de 25%, iar trendul se menține și in anul urmator."RCS-RDS anul trecut aceasta…

- Darius Valcov, consilier de stat al premierului, a declarat vineri ca sase din sapte fonduri de pensii private au cumparat actiuni la RCS-RDS, in conditiile in care compania a inregistrat, intr-un an scaderi pe bursa de 25%, iar trendul se mentine si in anul urmator.

- Fondurile private de pensii private din Romania (Pilonul II) au efectuat 21.588 de plati intre 2008 si mai 2018, in suma de 111,3 milioane de lei, a informat Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

- Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Liviu Dragnea, spune ca autoritațile nu au discutat despre "distrugerea" pilonul II de pensii, insa admite ca este posibila o suspendare a transferului de contribuții catre fondurile private, pentru a permite oamenilor sa opteze intre a contribui doar la pilonul…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) considera ca Pilonul II de pensii private este esential pentru consolidarea dezvoltarii economice si sociale sanatoase a Romaniei, in conditiile in care evolutiile demografice pe termen mediu indica faptul ca, in urmatorii 15 ani, fiecare angajat din…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 42,53 miliarde de lei, la 31 martie 2018, in crestere cu 25,22% fata de nivelul de la 31 martie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), citate de Agerpres.