- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a miniștrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea, potrivit mediafax.ro.

- Nume grele din showbiz-ul românesc printre care Raluca Badulescu, Razvan Ciobanu, dar si Marian Ionescu, de la Directia 5 au fost audiați joi la DIICOT Ploiesti într-un dosar de trafic de droguri.

- Dupa ce a aflat sentinta din dosarul Gala Bute, Elena Udrea a postat pe contul sau de Facebook un mesaj prin care multumeste celor care au sustinut o. "Multumesc tuturor celor care ati crezut si credeti in dreptatea mea, tuturor celor care m ati sustinut, ma sustineti, v ati rugat si va rugati pentru…

- Consilierul premierului Dancila, Darius Valcov, poate pleca in strainatate cu șefa Executivului. Magistratii Tribunalului Dolj au fost de acord cu solicitarea de ridicare a controlului judiciar.

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a scapat de controlul judiciar, in urma deciziei magistratilor Tribunalului Dolj, in dosarul in care acesta este judecat pentru infracțiuni de corupție, respectiv doua infracțiuni de luare de mita și una de trafic de influența, informeaza Mediafax.Decizia…

- Florin Nelu Lobda, consilierul fostului primar al Craiovei, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru comiterea infractiunii de luare de mita. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Dolj.