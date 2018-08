Darius Valcov, despre cresterea economica: Anul viitor va fi de peste 7%, pariul meu este ca va fi peste 8 Cresterea economica a Romaniei nu a incetinit, fiind in acest an de 4 - 4,1% si urmand sa ajunga la peste 7% in 2019, a afirmat, marti, Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului.



"Romania nu mai vrea sa vanda gazul pe gratis (...) si nu vom mai vinde nimic pe gratis, pentru ca Romania are posibilitati de dezvoltare extraordinar de mari. In momentul in care esti sarac, in momentul in care nu ai autostrazi, in momentul in care esti blocat cu investitiile, ai si o mare oportunitate ca poti sa le faci si sa le deblochezi si atunci cresterea si ritmul economic… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

