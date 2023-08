Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru PSD Darius Valcov, ​​care a fugit in Italia dupa ce a fost condamnat definitiv la sase ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani a, a fost adus sub escorta in Romania luni dup

- Darius Valcov a fost condamnat definitiv de catre instanța suprema la șase ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata in mai 2015 și in care fusese condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare. Curtea Suprema din Italia a admis saptamana trecuta extradarea acestuia in…

- Fostul ministru de finanțe, Darius Valcov, condamnat in dosarul tablourilor la 6 ani de inchisoare, va ajunge in Romania din Italia in jurul orei 16.00 cu o cursa de linie, potrivit unor surse judiciare. Curtea de Apel din Napoli a decis luna trecuta ca Valcov sa fie predat Romaniei. Ministrul Justitiei,…

- Curtea Suprema de Casație a Italiei a respins ca inadmisibil recursul lui Darius Valcov fața de hotararea Curții de Apel din Napoli, care a decis predarea lui autoritaților din Romania, fostul ministru fiind condamnat la 6 ani de inchisoare in dosarul privind infracțiunile de trafic de influența și…

- Un barbat de 43 de ani, condamnat in Romania la 3 ani și 6 luni de inchisoare pentru trecerea frauduloasa a frontierei, a fost gasit intr-un local din Portofino, Genova, Italia. Potrivit Poliției Capitalei, in urma schimbului de date și informații cu autoritațile din Italia, a fost depistat un barbat…

- Un traficant de persoane din Romania a fost condamnat la inchisoare pentru 12 ani și 7 luni din cauza morții a 39 de imigranți vietnamezi care au murit intr-un camion.Marius Draghici, in varsta de 50 de ani, din Romania, a admis 39 de acuzații de omor din culpa și unul de conspirație pentru a ajuta…

- Un roman din Vaslui a reușit in anul 2019 sa devina ”caz unic” in Groenlanda, cea mai mare insula a lumii, cu o suprafața de zece ori mai mare decat Romania.Insula este acoperita de gheața, cu excepția unei suprafețe cat un județ romanesc, unde traiește toata populația țarii, aproximativ 50.000 de…