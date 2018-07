Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului, a afirmat, vineri, ca in prezent sunt indeplinite aproximativ 80% din masurile din programul de guvernare care trebuiau implementate pana la sfarsitul acestui an, relateaza...

- Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim ministrului, a afirmat, vineri, ca in prezent sunt indeplinite aproximativ 80 din masurile din programul de guvernare care trebuiau implementate pana la sfarsitul acestui an, informeaza Agerpres.ro. In continuare monitorizez stadiul indeplinirii…

- Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului, a afirmat, vineri, ca in prezent sunt indeplinite aproximativ 80% din masurile din programul de guvernare care trebuiau implementate pana la sfarsitul acestui an. "In continuare monitorizez stadiul indeplinirii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni seara ca o evaluare a ministrilor din Cabinetul pe care-l conduce nu va fi facuta asupra persoanei care detine un portofoliu, ci asupra modului in care a indeplinit masurile din programul de guvernare. "Nu am facut inca o evaluare, dar as vrea…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a anunțat, luni seara, ca toate pensiile din Romania care sunt obținute in urma contributivitații, deci nu cele speciale, se vor dubla. „Toate pensiile din Romania se vor dubla, și aici ne referim la moneda euro, deci in euro. Nu ma refeream chiar…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a sustinut, luni seara, la un post de televiziune, ca nu va exista niciun pensionar care sa nu aiba pensia dubla pana la momentul la care coalitia PSD-ALDE isi va incheia aplicarea programului de guvernare.

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a miniștrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea."Nu am facut nicio evaluare a miniștrilor…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca incercarile de dezbinare ale PSD au drept scop blocarea a doua procese esențiale pentru societatea și democrația din Romania: realizarea programului de guvernare pentru creșterea nivelului de trai a romanilor și reformarea…