Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul premierului, Darius Valcov, il ataca pe seful statului Klaus Iohannis, despre care spune ca a devenit vocal dupa ce i-a fost taiat bugetul, in contextul declaratiilor publice de vineri ale presedintelui potrivit carora Guvernul acrediteaza teme false care conditioneaza rectificarea.…

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, lanseaza un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, printr-o postare pe Facebook, in care șeful statului este comparat cu un leneș (animal care se misca incet n.r).Fostul ministru a postat si un videoclip…

- „Cand ai cheltuit sub 40% din ceea ce ai avut alocat in sapte luni de zile, la ce sa te astepti? ” Consilierul guvernamental Darius Valcov a declarat, sambata, referitor la taierea bugetului Administratiei Prezidentiale, ca la rectificarea bugetara nu se acorda fonduri suplimentare „doar pentru ca iti…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat sambata la Antena 3, referindu-se la reducerea bugetului Administratiei Prezidentiale, ca nu inseamna ca trebuie sa primesti mai multi bani “doar pentru ca iti doresti sa te plimbi cu bucatarul peste tot pe unde te duci la vilele de…

- Purtatorul de cuvant al presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a sustinut o declaratie de presa, marti, la Palatul Cotroceni. „Rectificarea bugetara nu are nicio legatura cu necesitatea...

- Lia Olguța Vasilescu, ministru al Muncii, a spus, sambata seara, la Romania TV, ca atacurile lui Klaus Iohannis la adresa PSD și a Guvernului au fost declanșate de faptul ca executivul condus de Viorica Dancila a decis sa taie din bugetul Administrației Prezidențiale.In plus, Vasilescu i-a…

- Bugetul judetului Brasov a fost diminuat cu aproximativ 90.000.000 de lei comparativ cu 2017, in ceea ce priveste fondurile venite de la Guvern. S-a ajuns acum in situatia in care nu mai sunt bani pentru plata salariilor la Directia pentru Protectia Copilului.

- Bugetul judetului Brasov a fost diminuat cu aproximativ 90.000.000 de lei comparativ cu 2017, in ceea ce priveste fondurile venite de la Guvern. S-a ajuns acum in situatia in care nu mai sunt bani pentru plata salariilor la Directia pentru Protectia Copilului.