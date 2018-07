Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anuntat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare si include stergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta".

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a anunțat, luni seara, la Antena 3, ca Guvernul va da o aministie fiscala și ca prețul gazelor va scadea in urmatorul an.”ANRE a spus ca e o lege prin care Guvernul poate bloca timp de 3 ani prețul la gaze. Eu susțin ca in urmatorul…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a ministrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea.

- Consilierul prezidential pentru politica externa Bogdan Aurescu a efectuat miercuri, 16 mai, o vizita de lucru la Washington, informeaza un comunicat remis AGERPRES de Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii. Vizita a avut loc dupa intalnirea dintre premierul Viorica Dancila și Klaus Iohannis…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a scapat de controlul judiciar, in urma deciziei magistratilor Tribunalului Dolj, in dosarul in care acesta este judecat pentru infracțiuni de corupție, respectiv doua infracțiuni de luare de mita și una de trafic de influența, informeaza Mediafax.Decizia…

- Darius Valcov a ajuns din nou in fata magistratilor. Consilierul premierului Viorica Dancila, care este judecat in doua dosare de corutie a ajuns din nou in fata judecatorilor, astazi, anunta Digi 24.Amintim ca in luna februarie, Valcov a fost condamnat de Inalta Curte la opt ani de inchisoare…