- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, in timpul unei vizite la Tribunalul Arad, ca aducerea in Romania a lui Darius Valcov este o chestiune de cateva zile. “Este o procedura in curs, statul italian, prin Ministerul Justitiei, a luat legatura cu Politia Romana. E o problema de zile,…

- Curtea Suprema de Casație a Italiei a respins ca inadmisibil recursul lui Darius Valcov, astfel ca a ramas definitiva hotararea Curții de Apel din Napoli prin care s-a dispus predarea fostului ministru autoritaților romane, spune, marți, ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Alina Gorghiu, ministrul Justiției,…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a avut, marti, un mesaj tranșant pentru partenerii de guvernare. El le-a transmis liberalilor ca, in cazul in care nu vor susține masurile fiscale ale PSD, se va ajunge la alegeri anticipate in Romania. „Cine vinde potcoave? Unde-i calu’? Aflam prin vocea (autorizata?)…

- UE cere inlocuirea sobelor pe lemne cu cele pe baza de peleți sau de biomasa. Asociația Forestierilor susține insa ca tranziția nu se poate face fara subvenționarea cu bani europeni, așa cum s-a intamplat in alte state ale blocului comunitar, precum Germania, Austria sau Franța. Aproximativ 3,5 milioane…

- Angajații romani nu mai trebuie sa raspunda la telefon dupa serviciu. Dupa modelul francez, Comisia Europeana vrea sa reglementeze la nivelul tuturor statelor membre dreptul la deconectare al angajaților. Practic, dupa ce pleaca de la serviciu, salariații, inclusiv cei din Romania, ar putea sa nu…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca niciun stat nu va extrada cetatenii romani care sunt condamnati in Romania daca nu vor fi imbunatatite conditiile din penitenciare. Alina Gorghiu a declarat, vineri, in cadrul unor declaratii de presa sustinute impreuna cu fostul ministru Catalin Predoiu,…

- As teachers enter their second week of strikes and protests in Romania, the healthcare and railway transport unions prepare for protests of their own unless the government meets their demands for increased salaries and better working conditions, according to Euractiv. The teachers’ strike began on 22…