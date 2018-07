Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilierul personal al premierului Viorica Dancila, sustine ca ar exista un ordin ca Liviu Dragneasa ajunga la puscarie pana la inceputul lunii septembrie. "Intrebati-l pe Victor Ponta daca FMI a cerut sa fiu scos din echipa de negocieri. Atunci se lucra la Codul Fiscal, se lucra la…

- Darius Valcov, consilier personal al premierului Viorica Dancila, a anunțat, vineri seara, la Romania TV, intr-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, ca ar fi un ordin pentru ca Liviu Dragnea sa ajunga in pușcarie pana la 1 septembrie.”Intrebați-l pe Victor Ponta daca FMI a cerut sa fiu scos…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a precizat in cadrul unei emisiuni ca o eventuala Ordonanța de Urgența pentru amnistie și grațiere in anul Centenarului ar fi “un moment potrivit pentru toata lumea”. Darius Valcov a fost condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare. Darius…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta". "Amnistia fiscala este prevazuta…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a ministrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea.

- Paul Ionescu, consilierul lui Liviu Dragnea, a fost audiat la sediul DIICOT in calitate de martor intr-un dosar din 2017. Jurnaliștii au reușit sa obțina și o parere de la jurnalistul Dan Andronic.

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a scapat de controlul judiciar, in urma deciziei magistratilor Tribunalului Dolj, in dosarul in care acesta este judecat pentru infractiuni de coruptie, respectiv doua infractiuni de luare de mita si una de trafic de influenta.

- Darius Valcov a fost trimis in judecata pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de influenta, iar dosarul se afla pe rol la Tribunalul Dolj. Procurorii DNA au stabilit ca in anul 2012 acesta i-a pretins unui om de afaceri aproximativ 10% din sumele incasate de societatea acestuia de la Primaria…