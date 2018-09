Reprezentantii Asociatiei Romane de Psihiatrie si Psihoterapie au transmis, joi seara, un comunicat in care afirma ca protectia datelor cu caracter personal "este un drept fundamental, consacrat prin Tratatul de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, in art. 8, care prevede ca orice persoana are dreptul la protectia datelor cu caracter personal care o privesc". "Pacientul cu tulburari psihice are dreptul de a fi respectat ca perso (...)