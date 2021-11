Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov a fost achitat intr-un dosar in care era judecat pentru instigare la dare si luare de mita. Decizia in cazul fostului ministru PSD al Finanțelor a fost luata de Curtea de Apel Craiova. In dosarul lui Darius Valcov au fost achitate alte trei persoane: Eduard Cincu, subinginer cadastru la…

- In acelasi dosar au fost achitati alti trei inculpati: Eduard Cincu, subinginer cadastru la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara OCPI Olt, Mircea Dogaru, jurist la o firma de cadastru, si Elena Marinela Calota Salcianu, administrator al SC Millenium Topographica SRL.Curtea de Apel Craiova a…

- Curtea de Apel Craiova a dispus, joi, achitarea definitiva a lui Darius Valcov, intr-un dosar in care fostul ministru de Finante a fost trimis in judecata pentru instigare la dare si luare de mita. In acelasi dosar au fost achitati alti trei inculpati: Eduard Cincu, subinginer cadastru la…

- The Craiova Court of Appeal ordered on Thursday the final acquittal of Darius Valcov, in a case in which the former Minister of Finance was sent to court for instigating bribery and bribe taking. Three other defendants were acquitted in the same case: Eduard Cincu, cadastral sub-engineer at the Office…

- Curtea de Apel Craiova a dispus, joi, achitarea definitiva a lui Darius Valcov, intr-un dosar in care fostul ministru de Finante a fost trimis in judecata pentru instigare la dare si luare de mita. In acelasi dosar au fost achitati alti trei inculpati: Eduard Cincu, subinginer cadastru la Oficiul de…

- A fost internata in urma cu cateva zile la Terapie Intensiva in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, dupa ce simptomele incepusera sa se agraveze.In ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvata.Cristina Simona Moța era sora fostului prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Potrivit presei locale, magistratul a ignorat timp de cateva zile simptomele provocate de infecția cu SARS-CoV-2 și a ajuns la spital cand starea sa de sanaatate deja se deteriorase. Femeia a fost internata timp de mai multe zile la Secția ATI a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Targu Jiu, scrie…

- Numele lui Robert Sorin Negoița, primarul sectorului 3 din București și al fratelui sau, Ionuț Negoița apar in centrul de comanda al unei complexe rețele de companii offshore care controleaza afaceri de zeci de milioane de euro in Romania, conform scurgerilor de informații Pandora Papers. Offshore-urile…