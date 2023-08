Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru a fost necrutator dupa Nordsjaelland – FCSB 2-0. Fostul international roman a spus ca scorul trebuia sa fie mult mai mare pentru danezi. Nordsjaelland – FCSB 2-0 a fost in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. FCSB a fost eliminata in turul al treilea preliminar din Conference League…

- FCSB a ratat calificarea in play-off-ul Conference League, dupa ce a fost invinsa in dubla manșa de Nordsjaelland, scor 2-0, dupa ce a evoluat jumatate de ora in inferioritate numeric in Danemarca.

- Elias Charalambous (42 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a explicat ce s-a intamplat la manșa retur cu Nordsjaelland, pierduta 0-2. Rezultatul a consemnat eliminarea din Conference League. Reporterul GSP Marius Margarit și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Danemarca și transmit toate informațiile…

- Nordsjaelland – FCSB LIVE VIDEO, de la ora 20:00, pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Vicecampioana Romaniei incepe asaltul total spre calificarea in play-off-ul UEFA Conference League. Jucatorii antrenati de Elias Charalambous si Mihai Pintilii incearca, in Danemarca, sa obtina cea mai asteptata victorie…

- Mihai Stoica a transmis un mesaj categoric, inaintea returului dintre FCSB si Nordsjaelland, din preliminariile Conference League. Managerul general al ros-albastrilor a declarat ca rezultatul obtinut in tur este unul foarte bun pentru vicecampioana, deoarece sustine ca danezii formeaza o echipa foarte…

- Darius Olaru a acuzat arbitrajul, dupa ce FCSB a remizat cu Nordsjaelland, scor 0-0, in preliminariile Conference League. Capitanul ros-albastrilor s-a declarat nemultumit de rezultatul inregistrat de echipa sa, marturisind ca unele decizii ale centralului au fost in favoarea danezilor. FCSB a remizat…

- Darius Olaru a vorbit dupa FCSB – Dinamo 2-1. Capitanul vicecampioanei Romaniei a avut a prestatie perfecta in derby-ul cu Dinamo. Capitanul echipei lui Elias Charalambous a marcat al doilea gol al partidei, cel care avea sa se dovedeasca a fi decisiv. FCSB a castigat marele derby cu Dinamo. Florinel…

- Gabi Balint a avut un mesaj genial prin care l-a distrus pe Gigi Becali, dupa titlul pierdut de FCSB. Echipa lui Gica Hagi s-a impus la Ovidiu, cu 3-2 și a obținut primul titlu din istorie. Dupa fluierul de final, Gabi Balint a postat un mesaj pe Facebook care a adunat mii de aprecieri in […] The post…