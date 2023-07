Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous a vorbit dupa FCSB – Dinamo 2-1. Antrenorul FCSB sustine ca Florinel Coman este cel mai bun jucator din Liga 1, avand doua reusite in primele doua meciuri. „Coman este si in acest an probabil cel mai bun jucator din Romania. A marcat un gol european. Suntem fericiti ca avem un jucator…

- Florin Ghencea, crainicul celor de la FCSB, a susținut un discurs-manifest la stația arenei Arcul de Triumf inaintea derby-ului cu Dinamo. Cu Arena Naționala rezervata pentru evenimente extrasportive și Ghencea interzisa de lupta dintre Gigi Becali și CSA, derby-ul FCSB - Dinamo a ajuns sa se joace…

- FCSB s-a ales cu probleme importante in urma meciului disputat la Targu Jiu, cu FCU Craiova, scor 3-1. Cei mai buni jucatori din prima repriza, Darius Olaru și Florinel Coman, au fost nevoiți sa renunțe sa mai joace și in partea a doua dupa ce au acuzat accidentari. FCSB - Dinamo se joaca sambata,…

- Florinel Coman (25 de ani) și Darius Olaru (25 de ani) au vorbit despre faptul ca FCSB va juca in premiera in Ghencea, cu Dinamo, pe 22 iulie. Cei doi au fost la evenimentul de prezentare a noului echipament de la FCSB. Au vorbit și despre prezența numeroasa a suporterilor la eveniment, dar și despre…

- Ovidiu Burca a dezvaluit unde ar fi vrut sa se joace FCSB – Dinamo, derby-ul care se va disputa in etapa a 2-a a noului sezon al Ligii 1. Ovidiu Burca ar fi vrut ca marele derby dintre FCSB si Dinamo sa se dispute pe Arena Nationala, cel mai mare stadion din Romaniei. Acest lucru […] The post Ovidiu…

- Ciprian Marica a transmis un mesaj clar despre Florinel Coman, inaintea finalei pentru titlu dintre Farul si FCSB. Actionarul constantenilor a declarat ca „Mbappe de Romania” nu este un jucator de temut, in ciuda faptului ca traverseaza o forma de vis in acest play-off. Farul si FCSB se lupta pentru…

- Ovidiu Burca a transmis un mesaj categoric, dupa ce Dinamo a invins-o fara drept de apel pe CSA Steaua, cu scorul de 3-0. Antrenorul „cainilor” a avut o replica acida pentru rivalii ros-albastrii, marturisind ca singurul lor scop in play-off a fost de a-i incurca pe alb-rosii. Dinamo continua sa spere…

- Gigi Becali a dezvaluit motivul pentru care Florinel Coman a fost schimbat in derby-ul dintre FCSB si CFR Cluj, derby incheiat cu scorul de 1-0. Latifundiarul din Pipera a dezvaluit ca Elias Charalambous a fost responsabil de schimbarile efectuate la formatia ros-albastra, in duelul cu trupa lui Dan…