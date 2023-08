Stiri pe aceeasi tema

- UTA a invins-o pe FCSB, scor 2-1, in runda cu numarul 7 din Superliga. Florinel Coman, eliminat in minutul 83, a acuzat arbitrajul. Florinel Coman a marcat golul FCSB-ului in deplasarea de la Arad, dar in partea secunda și-a pierdut cumpatul și a vazut doua cartonașe galbene. Liderul celor de la FCSB…

- Dorinel Munteanu, antrenorul de la Oțelul Galați, a fost nemulțumit de arbitraj la meciul cu Botoșani, scor 0-0. Dorinel credea ca echipa sa va primi penalty in prima repriza, dupa ce Mutombo l-a atins in propriul careu pe Cistotti. Capitanul Oțelului a cazut, a cerut penalty, insa Szabolcs Kovacs nu…

- Darius Olaru (25 de ani) a vorbit despre infrangerea suferita de FCSB, 0-2 cu Nordsjaelland, din turul 3 al preliminariilor Conference League. Mijlocașul considera ca penalty-ul dictat in minutul 41, dupa duelul dintre Pantea și Diomande, a facut diferența. La fel ca Damjan Djokovic, și el acuza arbitrajul…

- Darius Olaru a acuzat arbitrajul, dupa ce FCSB a remizat cu Nordsjaelland, scor 0-0, in preliminariile Conference League. Capitanul ros-albastrilor s-a declarat nemultumit de rezultatul inregistrat de echipa sa, marturisind ca unele decizii ale centralului au fost in favoarea danezilor. FCSB a remizat…

- Mario Camora, fundașul stanga de la CFR Cluj, considera ca echipa trebuia sa primeasca un penalty in meciul cu FCSB, pierdut cu 0-1. In minutul 62, mingea l-a atins in mana pe Dawa, dupa ce il lovise in calcai, iar „centralul” Marcel Birsan a lasat jocul sa continue. Doua minute mai tarziu, a acordat…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat astazi echipa etapei a 2-a din Superliga. Iata jucatorii care au „stralucit“ si au „prins“ cel mai bun unsprezece. PORTAR: Relu Stoian (Otelul Galați)A facut minuni in poarta galatenilor, interventiile sale asigurand Otelului un punct. FUNDASI: Seniko Doua…

- Avize oferite cu tot felul de observații, cereri de expropieri suplimentare, modificari de proiect, acestea sunt acuzele pe care Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, le aduce la adresa primariei timișorene, cu care se discuta proiectul de modernizare a infrastructurii feroviare care traverseaza…

- Dacian Varga (38 de ani) a fost invitat la GSP LIVE, acolo unde a povestit mai multe intamplari amuzante din cariera sa. Fost fotbalist la echipe precum Sportul, Rapid, Unirea Urziceni sau Kuban Krasnodar, Dacian Varga a povestit cum se distra alaturi de fostul fundaș al lu Dinamo, Cristi Pulhac (38…