Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Farului Constanța, Gica Hagi (58 de ani), a comentat gestul facut de Edi Iordanescu (45 de ani), selecționerul naționalei Romaniei, acela de a-l suna pe Gigi Becali, patronul FCSB. Luni dimineața, a doua zi dupa victoria Romaniei cu Andorra, scor 4-0, finanțatorul roș-albaștrilor l-a atacat…

- Mihai Stoica a anuntat ce se va intampla cu Darius Olaru, cand va mai fi convocat la nationala. Mijlocasul celor de la FCSB nu a prins lotul de 23 de jucatori pentru meciul Romania – Andorra, dupa ce a suferit o accidentare in timpul unui antrenament al nationalei. Selectionerul Edi Iordanescu a decis…

- Florin Prunea a avut un mesaj categoric pentru Darius Olaru (25 de ani), dupa tensiunile care au aparut intre Edi Iordanescu și FCSB. Dupa ce selecționerul Edi Iordanescu l-a trimis in tribune la meciul cu Andorra, declarand ca este accidentat, Mihai Stoica, managerul general al FCSB, și Gigi Becali,…

- Edi Iordanescu (45 de ani), selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, a venit cu precizari pe seama situației lui Darius Olaru, lasat in afara lotului la meciul cu Andorra, caștigat cu 4-0 # In aceasta dimineața, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a acuzat ca selecționerul minte, ca mijlocașul…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, s-a impacat cu Edi Iordanescu (45 de ani), dupa ce finanțatorul vicecampioanei l-a atacat dur, luni dimineața, in cadrul unei conferințe de presa. Luni dimineața, a doua zi dupa victoria naționalei cu Andorra, scor 4-0, Gigi Becali a fost deranjat de faptul ca…

- Gica Popescu a fost pus la zid dupa scandalul cu Edi Iordanescu, pornit dupa Belarus – Romania 0-0. ”Baciul” și-a ieșit din minți cand a auzit indicațiile la ”calm” date de ”Lippi” pe finalul meciului, cand tricolorii aveau nevoie disperata de golul victoriei. A urmat un dialog de la distanța intre…

- Edi Iordanescu a luat o decizie fara precedent in mandatul sau la nationala Romaniei. Selectionerul a luat decizia sa limiteze la maximum interactiunea cu presa inaintea meciurilor care ne pot duce mai aproape de EURO 2024. Belarus – Romania e pe 12 octombrie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in…

- Naționala a disputat cinci meciuri in care principalul ingredient a fost norocul. Selecționerul se lauda ca suntem pe loc calificabil și ca suntem neinvinși. Ce nu ne spune el este ca, in afara de Andorra, am fost dominați la toate capitolele de toate cel