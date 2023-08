Darius Olaru a anuntat ca ii va face pe plac patronului, care a cerut antrenamente mai dure la FCSB. Capitanul ros-albastrilor a marcat in FCSB – Poli Iasi, scor 2-1, in etapa a 6-a a Ligii 1. Olaru a inscris in minutul 68, din pasa lui Florinel Coman, si rasufla usurat. A cincea victorie la […] The post Darius Olaru a anuntat ca ii va face pe plac patronului, dupa golul marcat in FCSB – Poli Iasi 2-1: „Trebuie sa lucram mai mult!” appeared first on Antena Sport .