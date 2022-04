Stiri pe aceeasi tema

Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din show-bizz-ul autohton. Sunt impreuna de un deceniu, au doi baieți frumoși și au trait o idila ca-n telenovele, pigmentata de cel mai lung divorț de care a avut parte artista, casatorita fiind atunci cand și-a cunoscut actualul partener, cu…

Deși Iga Swiatek a invins-o in finala turneului de la Miami, Naomi Osaka pare sa-și fi regasit ritmul și stapanirea de sine. Dupa eșecul din ultimul act al turneului american, nipona a vorbit și despre marele obiectiv al ei in circuitul WTA.

FC Barcelona a invins-o categoric pe Real Madrid, cu scorul de 4-0 (2-0), duminica seara, chiar pe stadionul Santiago Bernabeu, in derby-ul fotbalului spaniol, desfasurat in etapa a 29-a din La Liga.

Marele meci al fotbalului mondial, El Clasico, are o noua reprezentație duminica seara, 20 martie, de la ora 22:00, pe „Santiago Bernabeu". Vor fi fața-n fața echipele de pe locuri 1 și 4, desparțite de 15 puncte in clasament.

Ninsori și vant puternic la munte și in alte zone ale țarii, pana joi. Rafale de 45-50 km/h Meteorologii anunța ninsori și intensificari ale vantului, pana joi, 3 martie, la munte și in alte zone din țara. In intervalul menționat in jumatatea de est a țarii, precum și in Carpații Orientali și Meridionali…

Mai multe elicoptere stau parcate pe teritotiul Belarusului, la circa 32 km de la granița cu Ucraina. Potrivit Reuters este vorba despre circa 150 de elicoptere și alte forțe terestre.

Toata lumea o știe drept Anamaria Prodan, caci de ani de zile e cunoscuta in lumea showbiz-ului sunt aceasta denumire, insa realitate e cu totul alta. Laurențiu Reghecampf a dezvaluit care e numele real al vedetei! Marele secret a fost facut public chiar de el.

- Gabriela Ruse este in optimi la WTA Dubai (turneu de categorie "500") dupa o victorie mare contra ibericei Paula Badosa (a treia favorita). Pentru un loc in sferturi, Ruse se va duela cu Simona Halep.