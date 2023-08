Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous, despre schimbarea lui Compagno in FCSB – Nordsjaelland 0-0. Antrenorul celor de la FCSB a spus ca stia ca va fi o „dubla” extrem de echilibrata cu cei de la Nordsjaelland. Elias Charalambous spune ca echipa sa trebuie sa „sufere” pentru a se califica in playoff-ul Conference League.…

- FCSB și Nordsjaelland au remizat, scor 0-0, in prima manșa a turului III preliminar din Conference League. Elias Charalambous (42 de ani) s-a enervat in momentul in care a fost intrebat despre inlocuiri. Sepsi a remizat cu Aktobe. Caștigatoarea dublei joaca in play-off cu invingatoarea meciului Bodo/Glimt…

- FCSB și Nordsjaelland au remizat, scor 0-0, in prima manșa a turului III preliminar din Conference League. Strategia aleasa de vicecampioana Romaniei l-a bagat in ceața pe Basarab Panduru. Basarab Panduru nu a ințeles schimbarea efectuata de FCSB in momentul in care danezii au ramas in 10 fotbaliști,…

- FCSB și Nordsjaelland au remizat, scor 0-0, in prima manșa a turului III preliminar din Conference League. Gigi Becali a intervenit imediat dupa meci și a recunoscut superioritatea adversarilor. Gigi Becali a laudat jocul de pase al adversarilor și a criticat prestațiile lui Andrei Cordea, Valentin…

- UEFA a fost de acord ca eventualul retur al „dublei” FCSB - Nordsjaelland din Conference League, in caz ca roș-albaștrii vor trece de turul 2 preliminar, sa aiba loc o zi mai devreme decat fusese programat inițial, adica pe 16 august. ...

- Darius Olaru a vorbit dupa FCSB – Dinamo 2-1. Capitanul vicecampioanei Romaniei a avut a prestatie perfecta in derby-ul cu Dinamo. Capitanul echipei lui Elias Charalambous a marcat al doilea gol al partidei, cel care avea sa se dovedeasca a fi decisiv. FCSB a castigat marele derby cu Dinamo. Florinel…

- Farul Constanta a fost infranta, marți seara, de Sheriff Tiraspol, din Republica Moldova, in deplasare, scor 3-0, gazdele calificandu-se in turul urmator al competitiei. Farul va juca in turul al II-lea preliminar din Conference League. Citește și: Cutremur puternic in Romania. Unde a fost simțit Sheriff…

- Mario Camora a fost suparat dupa CFR Cluj – Farul 1-2. Fundasul lui CFR Cluj a spus ca echipa lui trebuie sa invinga U Craiova 1948 in barajul de participare in Conference League pentru a nu fi un esec acest sezon. Mario Camora a spus ca li s-a intamplat si altor echipe care au castigat […] The post…