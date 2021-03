"Societatea Conpet, avand in vedere prevederile art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018,aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca in data de 8 martie 2021, in temeiul art. 37.7 din contractul de mandat incheiat in data de 22 august 2018 cu Conpet, Mesca Darius a notificat societatea cu privire la decizia de a renunta la mandatul de membru al Consiliului de Administratie din cauze neimputabile partilor. Dupa implinirea termenului de 30 zile de la data comunicarii acestei decizii, Mesca Darius nu va mai detine calitatea de administrator al societatii Conpet", a informat compania.…