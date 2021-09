Dinamo i-a reziliat contractul antrenorului Dario Bonetti (60 de ani). Tehnicianul a confirmat desparțirea, pe Facebook. Dupa opt etape disputate, Dinamo ocupa locul 14, cu 6 puncte. ”Salutari, tuturor. Am ajuns aici cu mainile goale pentru a ține echipa in viața. Acum, odata ce calvarul s-a incheiat, toata lumea este in siguranța. In acest moment, ma simt folosit și aruncat din punct de vedere fotbalistic, dar trebuie sa recunosc ca știam ca asta se va intampla. Am fost nevoit sa antrenez o echipa pe care nu o cunoșteam, formata din jucatori foarte tineri, veniți de la Liga 3, de la Dinamo 2.…