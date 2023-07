Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, in episodul cu numarul 12 al emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Bianca Giurca s-a sarutat cu ispita Alin Simoiu. Concurenta s-a lasat dusa de val și astfel a avut loc la vila fetelor: primul sarut! Intregul moment a fost surprins de camerele de filmat.

- In urma cu o ediție, Ema Oprișan și-a vazut iubitul in ipostaze incendiare alaturi de Daria, la Insula Iubirii. Imaginile i-au starnit multa dezamagire, insa ulterior și-a gasit alinarea in compania ispitei Romeo. Dupa discuția celor doi, care a durat o noapte inreaga, ispita a facut declarații surprinzatoare…

- Razvan Kovacs și Daria au legat o relație de prietenie mai apropiata decat și-ar fi imaginat, iar de aceasta parere a fost și Ema Oprișan, care a privit imagini cu iubitul ei in ipostaze controversate alaturi de ispita, la Insula Iubirii. De mai multe ori cei doi s-au comportat la fel ca un cuplu, iar…

- Razvan Kovacs a facut inca un pas mai aproape de Daris. Cei doi au ”fugit” de camerele de filmat și s-au ascuns intr-un loc ferit. Concurentul i-a facut ispitei cateva confesiuni, care dovedesc faptul ca intre cei doi s-a creat o legatura profunda. Printre subiectele discuției a fost și fiul Emei Oprișan,…

- Ema Oprișan s-a dus la Insula Iubirii alaturi de iubitul ei, Razvan Kovacs, insa intre cei doi au aparut acum primele neințelegeri, dupa ce el s-a fotografiat in ipostaze tandre cu ispita Daria. Recent, pe rețelele personale de socializare, Ema Oprișan a postat doua fotografii cu ispita masculina Bogdan…

- Grigor Dimitrov și Madalina Ghenea au oferit un adevarat spectacol pe terenul de la Wimbledon atunci cand, la final de meci, s-au saturat in vazul tuturor. Cei doi au distribuit imaginea pe rețelele de socializare.

- Episodul din data de 29 iunie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus multe apropieri in emisiune. Ei bine, Marius și ispita Oana s-au apropiat foarte mult și au inceput sa petreaca tot mai mult timp impreuna. Concurentul a uitat de iubita lui, Bianca, și a complimentat-o pe ispita. Iata…

- Dupa ce fetele au vizitat vila baieților, acum a venit randul lor sa vada unde vor sta partenerele lor in decursul celor 21 de zile petrecute in Tailanda alaturi de ispite. Baieții au fost impresionați de loc și au stat de vorba și cu ispitele. Razvan și Romeo și au transmis cateva replici acide, in…