Daria si Raris Crisan lanseaza un nou cover! Sentimentele de melancolie se afla in anotimpul lor preferat, toamna. Acesta este momentul in care tindem sa ne uitam deseori in trecut și, uneori, sa mai deschidem din sertarele cu amintiri nu neaparat placute. Totuși, chiar și acest proces este unul care poate deveni lovely atunci cand exista doua voci care sa te poarte pe acest drum anevoios, dar atat de necesar de parcurs. Daria și Raris Crișan revin cu o noua piesa impreuna, un cover al originalului lovely, interpretat de catre Billie Eilish și Khalid. Produsa de catre fratele lui Billie Eilish, piesa a putut fi auzita inclusiv in cadrul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe colaborari de succes, Mindblow revine și lanseaza o noua piesa speciala „Don’t let me Go”, produsa de Gino Manzotti și Maxx de la DJ Project. Cei trei au facut echipa buna și le-a ieșit un produs pe cinste. DJ Mindlow a lansat, alaturi de Gino Manzotti și Maxx de la DJ Project, sub egida…

- R3HAB face echipa cu Lukas Graham, nominalizat la premiile GRAMMY, pentru cel mai nou single al sau „Most People”. R3HAB exploreaza o fuziune fresh de sound-uri electronice cu vibrații country, deschizandu-se cu ritmuri de chitara care lasa sa straluceasca vocea calda a cantarețului Lukas Forchhammer.…

- Romanian House Mafia lanseaza o noua producție “What is love” in colaborare cu Kacpi și Nalani. Piesa se bazeaza pe un hit global care este recunoscut de oricine este nascut inainte de 2000 și nu numai. Combinația dintre muzica veche și producția contemporana aduc starile de nostalgie in petrecerile…

- Anastasia și NOSFE colaboreaza pentru prima oara și lanseaza „Verde”, un single sensibil despre lupta pe care doi indragostiți o poarta pentru iubire și fericire. Produsa de catre Mario Morreti, „Verde” este despre doi oameni vulnerabili in fața iubirii, care sunt supuși incercarilor și obstacolelor…

- Red Parlament lanseaza single-ul „10 Pacate”, insoțit și de un videoclip sugestiv. Muzica a fost compusa de Nicula Marius Dumitru (Mario Joy), care a și produs piesa, și Doru Isaroiu, iar versurile au fost scrise de Emanuela Oancea. Melodia „10 Pacate” transmite povestea unui personaj care cade prada…

- Randi a cucerit publicul național și internațional inca de acum 15 ani, ca solist al trupei Morandi, iar acum se intoarce la radacini și lanseaza o piesa dance – Etajul „noi”. Piesa reprezinta o declarație de dragoste, cu versuri jucaușe și un ritm antrenant. „In Etajul „noi” am schimbat sound-ul și…

- Simpatica Alessiah lanseaza o piesa fresh in limba engleza, intitulata „See You Follow”, insoțita și de un videoclip captivant de la primele secunde. Ritmata și catchy, piesa cu beat uptempo a fost compusa de Ionuț Catana și produsa de Ion Chirinciuc. Versurile cantecului au fost scrise chiar de Alessiah,…

- La Virgin Radio avem foarte multe cartușe cu intrebari. Pe primul l-am descarcat pe NOSFE și a ieșit un interviu foarte fresh. Așa ca urmatoarea victima pusa la zidul intrebarilor fulger este Amuly. Lanseaza piesa dupa piesa și fiecare devine hit, este prezent in mai toate topurile și bate țara in lung…