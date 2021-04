Stiri pe aceeasi tema

- Ba ca se iubește cu alta femeie, ba ca nu. Alex Bodi a spus care a fost motivul pentru care el și Daria Radionova au ajuns la final de drum. In cadrul unui interviu oferit in exclusivitate pentru Antena Stars, omul de afaceri a declarat ca nu sufera dupa rusoiaca, dar mai ales, ca nu mai are deloc sentimente…

- Alex Bodi, la momentul adevarului. Celebrul afacerist a oferit primul interviu dupa desparțirea de Daria Radionova in exclusivitate pentru Antena Stars. Se impaca celebrul afacerist cu Bianca Dragușanu? Ce a spus despre Madalina Ghenea? Declarațiile cu care Bodi arunca in aer showbiz-ul romanesc.

- Satula de speculații aparute vis-a-vis de relația cu Alex Bodi, Daria Radionova pune punct gurilor rele. Focoasa rusoiasca, declarații exclusive la Antena Stars, dupa ce s-a spus ca ea și celebrul afacerist nu ar mai forma un cuplu.

- Formeaza fara doar și poate unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, iar planurile de viitor sunt pe masura! Alex Bodi și Daria Radionova se pregatesc sa devina parinți? Raspunsul incredibil al rusoaicei!

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro. Daria Radionova a facut cateva declarații bomba despre bataile pe care Bianca Dragușanu le-a primit de-a lungul timpului de la Alex Bodi, dar și despre cum a petrecut rusoaica de Ziua Indragostiților alaturi de controversatul om de afaceri.…

- S-a zvonit ca a plecat acasa dupa ce Alex Bodi s-a intalnit cu Bianca Dragușanu! Prima reacție a Dariei Radionova, dupa ”intalnirea virtuala” a iubitului sau. Ce a declarat rusoiaca la Antena Stars?

- Daria Radionova a trecut prin momente de panica in drum spre casa. Iubita lui Alex Bodi a facut declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre clipele de coșmar din aeroportul din Londra.